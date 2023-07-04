Россиянка попыталась продать дачу и лишилась крупной суммы денег

Жительница Саратовской области выставила на продажу дачу и была обманута на 147 тыс. руб.

Жительница города Балаково Саратовской области попыталась продать дачу и лишилась крупной суммы денег. Об этом сообщают в региональном управлении МВД.

По данным правоохранителей, женщина разместила объявление о продаже загородного участка в интернете. На него откликнулся неизвестный мужчина, договорился о сделке и предложил перевести задаток на банковскую карту.

Женщина согласилась и сообщила собеседнику реквизиты. Затем она обнаружила, что со счета обманом списали почти 147 тысяч рублей. Сейчас полиция устанавливает обстоятельства произошедшего.

Ранее пенсионерка из Казани лишилась единственной квартиры после того, как поговорила с неизвестным по телефону. Злоумышленники представились следователями, убедили женщину продать недвижимость и взять кредит в банке. Затем мошенники исчезли, а женщина осталась без субсидий (их отменили из-за отсутствия прописки) и денег на еду и лекарства. Уточняется, что у пенсионерки нет родственников в Казани, и выселить ее могут в любой момент.