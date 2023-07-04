Найден способ сдержать нагревание Земли

Сельское хозяйство может помочь сдержать потепление в пределах 1,5 градуса Цельсия

Способ сдержать нагревание Земли в пределах 1,5 градуса Цельсия нашли в совершенствовании методов ведения сельского хозяйства. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на расчеты биолога и профессора Жаклин Макглей.

По предположениям Макглей, можно заниматься сельским хозяйством и при этом сохранить в почве углерод, что позволит сдержать нагревание поверхности планеты. Однако чаще всего от подобных методов отказываются в пользу искусственных удобрений.

Если сохранять на один процент больше углерода, чем на данный момент, можно тем самым поглощать в год почти 31 гигатонну углекислого газа. При этом в Парижском соглашении указана цифра в 32 гигатонны. «Вне сельскохозяйственного сектора люди не понимают, насколько почвы важны для климата. Изменение в этой сфере может сделать почву отрицательной по углероду, заставив ее поглощать выбросы и снизив затраты», — объяснила биолог.

Ранее эксперты климатической службы Евросоюза Copernicus пришли к выводу, что рекордная жара и неспособность стран ставить амбициозные цели по борьбе с глобальным потеплением сделают недостижимыми цели Парижского соглашения, которое подразумевает сдерживание роста среднемировых температур на отметке 1,5 градуса Цельсия.