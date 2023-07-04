Стало известно о поддержке США «теневой полиции» в развивающихся странах

WSJ: США спонсируют в развивающихся странах полицейские подразделения для своих целей

США спонсируют полицейские подразделения в развивающихся странах, которые действуют в их интересах. Об этом говорится в расследовании The Wall Street Journal (WSJ).

В тех странах, где США не доверяют местной полиции из-за слишком высокой коррупции, сотрудники профильных силовых ведомств или дипломаты отбирают местные полицейские подразделения. В дальнейшем они выполняют отдельные задания по заказу: например, борются с торговлей наркотиками, контрабандой или насилием над американскими гражданами.

В публикации рассказывается, как в Кении сотрудники местной полиции поймали контрабандиста, который занимался вывозом редких панголинов. Они работали в интересах Службы охраны рыбных ресурсов и диких животных США.

Такие подразделения есть в разных странах: на Филиппинах, в Уганде, Перу и других. В Государственном департаменте заявили, что не могут назвать точное количество сотрудников иностранных силовых ведомств, которые работают на США, так как их нанимают разные службы.

В апреле 2023 года власти США нашли «секретный участок» полиции Китая в Нью-Йорке и арестовали двух его сотрудников. Их обвинили в оказании «правительственных услуг» и оформлении официальных китайских документов, а также в преследовании диссидентов.

В начале июня стало известно, что Китай закрыл секретные отделения китайской полиции, которые действовали на территории Великобритании. Министр безопасности королевства Том Тугендхат заявил, что расследование не выявило какой-либо незаконной деятельности китайского государства на данных объектах.