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08:11, 7 июня 2023Мир

Китай закрыл секретные полицейские участки в Великобритании

Британский министр Тугендхат: Китай закрыл секретные полицейские участки в Великобритании

Фото: Monicah Mwangi / Reuters

Власти Китая закрыли секретные отделения китайской полиции, которые действовали на территории Великобритании. Об этом заявил министр безопасности Великобритании Том Тугендхат, пишет Reuters.

Он отметил, что британские правоохранители проверили сообщения неправительственной правозащитной организации Safeguard Defenders о том, что подобные китайские центры были созданы на трех британских объектах. Однако, по словам Тугендхата, расследование не выявило какой-либо незаконной деятельности китайского государства на данных объектах.

Как пишет агентство, ранее Лондон назвал сообщения о незадекларированных полицейских участках в стране «чрезвычайно тревожными». В свою очередь, в Китае опровергли наличие подобных отделений в Великобритании, назвав заявления британского министра «полной политической ложью». В то же время в Пекине признали, что за пределами страны существуют центры, управляемые местными добровольцами, цель которых — помочь гражданам КНР обновить официальные документы и предложить другие услуги.

В апреле стало известно, что власти Соединенных Штатов нашли «секретный участок» полиции Китая в Нью-Йорке и арестовали двух его сотрудников.

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    Марина Совина
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