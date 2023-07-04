В России предложили принудительно выселять шумных соседей

Вице-спикер ГД Чернышов: необходимо создать критерии для выселения шумных соседей

В Госдуме предложили принудительно выселять шумных соседей. Соответствующее письмо направил вице-премьеру Марату Хуснуллину вице-спикер Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов, его цитирует РИА Новости.

По словам депутата, необходимо прописать в Жилищном кодексе критерии, после какого количества жалоб в полицию шумных соседей могут принудительно выселить. От нарушителей порядка и тишины страдает каждый пятый россиянин. Проблемы со сном испытывают 30 процентов граждан, реже отдыхают дома —19 процентов, не могут работать из-за шума —11 процентов, повысилась раздражительность у 11 процентов , начали испытывать постоянную головную боль восемь процентов людей, добавил Чернышов.

Почти половина россиян (45 процентов) вынуждены лично справляться с бытовыми конфликтами с соседями, у каждого десятого ситуация доходила до скандала, а каждому четвертому приходилось обращаться в правоохранительные органы. По причине нарушения тишины и порядка в многоквартирных домах ежегодно фиксируются тяжкие и особо тяжкие преступления. Поэтому Чернышов предложил установить предел в 15 жалоб в течение года, чтобы шумных жильцов могли принудительно выселить через суд. Такая мера необходима для эффективного воздействия на злостных нарушителей и послужит превентивной мерой в борьбе с ними.

По словам депутата, в законодательстве описаны меры по противодействию шумным жильцам, однако закрепленная в Жилищном кодексе формулировка достаточно расплывчата. Сейчас документ не уточняет, что можно считать «систематическим» нарушением прав и интересов соседей.

Ранее замглавы фракции ЛДПР в Госдуме Ярослав Нилов предложил ужесточить наказания за шум в квартирах в неположенное время. По его словам, действующие меры ответственности не останавливают нарушителей, поэтому их необходимо штрафовать на сумму от 1000 до 5000 рублей обычных граждан, от 20 до 50 тысяч рублей — должностных лиц и от 1 миллиона рублей — юридических лиц.