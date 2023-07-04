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16:10, 4 июля 2023Силовые структуры

Глава СКР поручил провести проверку из-за нападения на Милашину и Немова

Глава СКР Бастрыкин поручил провести проверку из-за нападения на Милашину и Немова в Чечне

Фото: Александр Гальперин / РИА Новости

Глава Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин поручил провести проверку из-за нападения на журналистку Елену Милашину и адвоката Александра Немова в Грозном. Об этом «Ленте.ру» сообщили в СКР.

Руководитель управления СКР по Чеченской Республике Виталий Волков должен будет представить доклад с результатами проверки.

О нападении на бывшую сотрудницу «Новой газеты» Елену Милашину и адвоката Немова стало известно 4 июля. Неизвестные вооруженные люди в Грозном остановили машину, где находились Милашина и Немов, и начали их бить. В результате пострадавших журналистку и адвоката госпитализировали.

Милашина и Немов прибыли в Чечню, чтобы присутствовать на оглашении приговора Зареме Мусаевой — жене бывшего судьи Верховного суда республики Сайди Янгулбаева. Суд, на который журналистка и адвокат не попали, приговорил Янгулбаеву к 5,5 года колонии общего режима за мошенничество и применение насилия в отношении силовика.

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    Елизавета Новикова
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