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10:36, 4 июля 2023Наука и техника

Найден способ предотвращения слепоты

Nature Genetics: обнаружены предотвращающие слепоту генетические мишени

Фото: Ground Picture / Shutterstock / Fotodom

Международная команда специалистов нашла способ предотвратить слепоту при глаукоме на основе определения генетических мишеней. Результаты работы опубликованы в журнале Nature Genetics.

В ходе крупнейшего в истории глобального генетического исследования дегенеративного заболевания глаз авторы изучили гены, которые могут способствовать развитию глаукомы. Ученые основывались на данных 2021 года, которые сообщали о 185 ранее неизвестных генах, связанных с риском формирования глаукомы. Теперь общее число таких генов достигло 312.

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Открытие позволит проложить путь к новым методам лечения, предотвращающим повреждение сетчатки, что впоследствии приводит к слепоте. Более того, глобальный характер исследования показал, что большинство из выявленных генов являются общими для разных этнических групп. Это говорит о том, что генетические тесты на глаукому будут эффективно работать у широкого круга пациентов.

Кроме того, были определены потенциальные препараты, которые могут быть использованы для воздействия на генетические мишени глаукомы. Также впервые удалось обнаружить связь между риском развития глаукомы, диабетом и иммунными заболеваниями, такими как рассеянный склероз.

В марте 2023 года китайские специалисты восстановили зрение у мышей с пигментным ретинитом (одной из главных причин слепоты у людей) с помощью генетического редактора CRISPR. Обычно это заболевание вызывается мутациями в различных генах.

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    Елена Апазиди
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