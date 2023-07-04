Психолог назвала истинную причину конфликтов на работе из-за кондиционера

Психолог Девятка назвала причиной конфликтов из-за кондиционера желание доминировать

Психолог, гештальт-терапевт Анна Девятка назвала желание доминировать истинной причиной конфликтов на работе из-за кондиционера. Об этом она заявила в разговоре с радиостанцией «Говорит Москва».

По словам эксперта, кондиционер иногда может быть поводом для выяснения отношений между коллегами по другим вопросам. «Борьба за пульт от кондиционера — это попытка доминировать, способ конкуренции людей друг с другом. Это скрытый конфликт, не нужно бояться в нем находиться. Нужно выяснять отношения», — заявила психолог.

Специалист уточнила, что коллеги могут существовать в условиях фоновой агрессии, и когда не могут открыто поругаться, то кондиционер становится «достойным поводом разрядить атмосферу».

Ранее из исследования сервиса SuperJob стало известно, что более 30 процентов россиян ссорятся на работе из-за кондиционеров. Работники, которым от 35 до 44 лет, чаще остальных говорят о разногласиях по поводу использования такой техники.