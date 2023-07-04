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01:36, 4 июля 2023Бывший СССР

Сейсмолог оценил риски после землетрясения в Азербайджане

Сейсмолог Етирмишли: риска возникновения более сильного землетрясения в Азербайджане нет

Генеральный директор азербайджанского Республиканского центра сейсмологической службы Гурбан Етирмишли оценил риски после землетрясения в Азербайджане. Его слова передает РИА Новости.

По прогнозу Етирмишли, афтершоки после землетрясения будут продолжаться. При этом вероятности возникновения более сильного землетрясения нет. «Не стоит волноваться», — заключил он.

Вечером 3 июля землетрясение магнитудой 5,7 произошло в Каспийском море. Толчки ощущались в Баку и в ряде регионов Азербайджана. Отголоски землетрясения, произошедшего в 100 километрах от Дербента, почувствовали и жители Дагестана.

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    Марина Совина
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