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05:30, 4 июля 2023Путешествия

Отпуск туристки превратился в кошмар из-за отравления солнцем

Daily Mail: британка получила сильный отек лица в отпуске из-за отравления солнцем

Фото: Unsplash

Отпуск британской туристки превратился в кошмар после того, как она получила сильный отек лица из-за отравления солнцем. О своем неприятном опыте она рассказала Daily Mail.

Издание сообщает, что 22-летняя Эбби Леверсидж (Abbie Leverseidge) из Нортгемптона отправилась на испанский остров Лансароте со своим бойфрендом в начале июля 2023 года. На второй день отдыха начались ужасные испытания.

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Туристка рассказала, что сильно обгорела на солнце. Однако, по ее словам, это не было похоже на простой ожог, который лечится с помощью алоэ вера и болеутоляющих средств. Лицо Леверсидж начало сильно отекать, и она поняла, что это отравление солнцем — более тяжелый случай солнечного ожога.

Путешественнице пришлось скрывать лицо с помощью шляпы и солнцезащитных очков до конца поездки. Она призналась, что ей было очень больно, когда друзья сравнивали ее с акулой Ленни из мультфильма «Подводная братва» (Shark Tale).

«Я не могла находиться на солнце, я не могла употреблять алкоголь, — пожаловалась Леверсидж. — Это было очень печально, потому что я хотела пить свои коктейли по системе "все включено"»,

Британка направилась в аптеку, где ей дали крем и антибиотики. Но отек лица продолжал усиливаться еще в течение двух дней. Когда путешественница вернулась домой, она почувствовала себя намного лучше и решила поделиться своей историей, чтобы другие отдыхающие знали о солнечном отравлении.

Ранее четверо британских туристов побывали на Канарских островах и описали поездку фразой «отдых превратился в ад». Спустя несколько дней нахождения в местном отеле Rio Playa Blanca все четверо путешественников слегли с сильным пищевым отравлением после очередного похода в ресторан. «Джона в течение 15 часов мучила тошнота и диарея, — заявил Куровски. — А мне было ужасно плохо на протяжении полутора дней».

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    Марина Черняк
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