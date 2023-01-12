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11:22, 12 января 2023Путешествия

Туристы побывали на Канарах и описали поездку фразой «отдых превратился в ад»

Отдых на испанском острове Лансароте обернулся для туристов из Англии кошмаром

Фото: Alevision.co / Unsplash

Четверо британских туристов побывали на Канарских островах и описали поездку фразой «отдых превратился в ад». Об этом пишет британский таблоид Express.

Казимеж Куровски (Kazimierz Kurowski) и Никола Куровска (Nicola Kurowska) из Англии вместе с друзьями Джоном (John) и Джоанн Уильямс (Joann Williams) заплатили три тысячи долларов за поездку на испанский остров Лансароте по системе «все включено», чтобы отпраздновать там Новый год. Туристы утверждают, что отдых на роскошном курорте вскоре обернулся для них кошмаром.

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Спустя несколько дней нахождения в местном отеле Rio Playa Blanca все четверо путешественников слегли с сильным пищевым отравлением после очередного похода в ресторан. «Джона в течение 15 часов мучила тошнота и диарея, — заявил Куровски. — А мне было ужасно плохо на протяжении полутора дней».

Мужчина пожаловался на грязь и отсутствие должной гигиены в отеле, а также отвратительное качество еды в ресторане. «Мы приехали сюда для празднования Нового года, а в итоге весь отдых пролежали больные в постели», — добавил он.

Ранее, в августе 2022 года, туристы потребовали от турфирмы вернуть деньги за испорченный отпуск на Карибах. По словам семейной пары, они потратили на двухнедельную поездку свои накопления и «оказались в аду» из-за непрекращающейся стройки рядом с отелем.

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Фариза Бацазова
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