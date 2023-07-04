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13:37, 4 июля 2023Культура

Выпавшему из окна сыну Михаила Ефремова сделают операцию

Mash: выпавшему из окна сыну Михаила Ефремова сделают операцию по воссоединению костей

Фото: Ekaterina Tsvetkova / Globallookpress.com

Сыну российского актера Михаила Ефремова Николаю, выпавшему из окна третьего этажа, сделают операцию. Об этом сообщает Mash в своем Telegram-канале.

По данным канала, сына актера готовят к операции по воссоединению костей таза и бедра. Хирургическое вмешательство будет проведено после того, как состояние актера полностью стабилизируется.

Ранее стало известно, что Николай Ефремов пришел в себя после нескольких дней в коме и на аппарате искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

30 июня сообщалось, что сын Ефремова выпал из окна своей квартиры на Пролетарском проспекте в Москве. Мужчина был доставлен в реанимацию с тяжелой травмой. Он подчеркнул, что падение было случайным. Однако соседи заявили, что Ефремов-младший злоупотребляет алкоголем и состоит на учете у психиатра.

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    Варвара Кошечкина
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