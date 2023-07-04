Турция выразила беспокойство из-за неспособности Швеции предотвращать провокации

Глава МИД Турции выразил беспокойство из-за неспособности Швеции предотвращать провокации

Турция обеспокоена из-за неспособности Швеции предотвращать провокации, включая сожжение Корана возле мечети в Стокгольме на прошлой неделе. Об этом заявил глава МИД Республики Хакан Фидан, передает Reuters.

По словам министра, Анкара ожидает от Стокгольма выполнения своих обязательство для дальнейшего вступления страны в НАТО.

28 июня полиция Швеции разрешила протестную акцию с сожжением Корана у главной мечети в Стокгольме в первый день мусульманского праздника Курбан-байрам. Около здания разорвали и сожгли Коран, беженец из Ирака в знак протеста вырвал страницы из книги, вытер ими обувь, а после положил в нее бекон и поджег. В Евросоюзе осудили произошедшее, но подчеркнули, что отстаивают свободу выражения мнений.