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13:25, 4 июля 2023Мир

Турция выразила беспокойство из-за неспособности Швеции предотвращать провокации

Глава МИД Турции выразил беспокойство из-за неспособности Швеции предотвращать провокации

Фото: Amir Cohen / Reuters

Турция обеспокоена из-за неспособности Швеции предотвращать провокации, включая сожжение Корана возле мечети в Стокгольме на прошлой неделе. Об этом заявил глава МИД Республики Хакан Фидан, передает Reuters.

По словам министра, Анкара ожидает от Стокгольма выполнения своих обязательство для дальнейшего вступления страны в НАТО.

28 июня полиция Швеции разрешила протестную акцию с сожжением Корана у главной мечети в Стокгольме в первый день мусульманского праздника Курбан-байрам. Около здания разорвали и сожгли Коран, беженец из Ирака в знак протеста вырвал страницы из книги, вытер ими обувь, а после положил в нее бекон и поджег. В Евросоюзе осудили произошедшее, но подчеркнули, что отстаивают свободу выражения мнений.

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    Виктория Кондратьева
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