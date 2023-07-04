Поставки риса и сахара оказались под угрозой из-за засухи в одной стране

Star: поставки риса и сахара оказались под угрозой из-за засухи в Таиланде

Поставки риса и сахара оказались под угрозой из-за засухи в Таиланде. Об этом сообщает малазийское издание Star.

По информации правительства Таиланда, в 2024 году страна может столкнуться с серьезной засухой. В нынешнем году в стране наблюдаются рекордно высокие температуры, а осадков выпадает на 28 процентов меньше, чем в аналогичный период предыдущего. Чиновники добавили, что в этот сезон дождей количество осадков может оказаться на 10 процентов ниже среднего уровня, а природный феномен Эль-Ниньо (колебание температуры поверхностного слоя воды в экваториальной части Тихого океана, значительно влияющее на климат) может усугубить ситуацию в ближайшие два года.

На фоне засухи власти попросили фермеров ограничить посевы риса одной культурой, чтобы сэкономить воду. Кроме того, падение объемов производства впервые за три года зафиксировали и производители сахара. Эксперты предполагают, что в результате этого глобальные поставки риса и сахара сократятся.

«Низкий уровень осадков в Таиланде нанесет удар по таким культурам, как сахар и каучук, и может даже поставить под угрозу положение страны как второго по величине поставщика риса в мире. Отгрузки упали на треть до 7,6 миллиона тонн в 2019 году, в первый год предыдущего Эль-Ниньо», — передает источник.

Всемирный банк предполагает, что на фоне отсутствия в Таиланде долгосрочных мер, способных смягчить последствия наводнений и засухи, воздействие аномальных погодных условий на страну, скорее всего, усилится.

В июле стало известно, что способ сдержать нагревание Земли в пределах 1,5 градуса Цельсия нашли в совершенствовании методов ведения сельского хозяйства.