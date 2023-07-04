Венгрия одобрит членство Швеции в НАТО только после Турции

Глава МИД Венгрии заявил о готовности одобрить членство Швеции в НАТО только после Турции

Будапешт одобрит членство Швеции в НАТО только после соответствующего шага Турции. С таким заявлением выступил глава МИД Венгрии Петер Сийярто, его цитирует агентство Bloomberg.

«Венгрия не будет откладывать членство какой-либо страны», — пообещал министр, отметив, что в ближайшее время он «будет находиться в тесном и постоянном контакте со своими турецкими коллегами».

На фоне спецоперации России на Украине Швеция и Финляндия 18 мая 2022 года вручили генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу заявки на вступление стран в альянс. 4 апреля Финляндия официально стала членом НАТО. Процесс вхождения Швеции в альянс был приостановлен.