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15:50, 4 июля 2023Спорт

Костомаров опубликовал новое видео тренировки на протезах

Олимпийский чемпион Роман Костомаров опубликовал новое видео тренировки на протезах

Олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров показал новое видео тренировки в больнице. Он опубликовал его в Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

На кадрах Костомаров с протезами на ногах занимается на беговой дорожке, выполняет упражнения на плечи, бицепс и пресс, а также делает махи ногами. «Как же спорт и тренировки отвлекают меня от всего происходящего в моей жизни», — отметил он.

По информации Telegram-канала «112», фигуристу сделали временные протезы, но уже заказаны индивидуальные и современные. Сообщалось, что для консультации Костомарова по их использованию в московскую клинику приезжали специалисты из Германии.

Костомаров попал в больницу 10 января с пневмонией и гриппом B. Из-за продолжительного подключения к аппарату для насыщения крови кислородом и аппарату искусственной вентиляции легких у него началось отмирание тканей. По информации «Московского комсомольца», врачам пришлось ампутировать фигуристу обе стопы, затем голени обеих ног, всю кисть правой руки и несколько пальцев левой.

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    Алексей Гусев
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