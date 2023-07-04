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12:05, 4 июля 2023Путешествия

Последствия покалечившей пассажиров сильной турбулентности попали на видео

CNN: из-за турбулентности на рейсе Hawaiian Airlines в Сидней пострадали семь человек

Семь человек покалечились из-за сильной турбулентности на рейсе Hawaiian Airlines из американского города Гонолулу (штат Гавайи) в австралийский Сидней. Последствия происшествия попали на видео, опубликованное ABS News.

Издание CNN уточняет, что турбулентность возникла примерно через пять часов после того, как самолет вылетел из Гонолулу днем в пятницу, 30 июня. По словам представителя авиакомпании, когда почти 11-часовой рейс приземлился в Сиднее, медицинский персонал аэропорта оказал помощь пострадавшим пассажирам и членам экипажа.

Сообщается, что три человека были отпущены после осмотра на месте происшествия, а еще четверых отправили в больницу на дальнейшее освидетельствование.

«Нашим непосредственным приоритетом является забота о пассажирах и экипаже, пострадавших от этой турбулентности. Мы благодарим сотрудников службы экстренного реагирования аэропорта Сиднея за их быструю помощь», — заявили в авиакомпании.

Ранее бывший старший бортпроводник авиакомпании Emirates рассказал о самом страшном опыте во время турбулентности. Он поделился с изданием Daily Mail историей о том, как ему пришлось успокаивать высокого мускулистого экс-солдата, у которого случилась паническая атака из-за болтанки во время полета.

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    Марина Черняк
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