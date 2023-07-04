Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
21:21, 4 июля 2023Экономика

Оценено влияние СВО на экспорт газа из США

FT: спецоперация на Украине привела к росту спроса на газ из США в Китае и ЕС

Фото: Arathy Somasekhar / Reuters

После начала специальной военной операции на Украине (СВО) спрос европейских и китайских энергетических компаний на газ из США резко вырос. Об этом пишет Financial Times.

По данным газеты, в 2021 году общий объем контрактов китайских и европейских компаний на поставки сжиженного природного газа (СПГ) из США составил около 13 миллионов тонн в год. В прошлом году этот показатель увеличился почти вчетверо — до 51,2 миллиона тонн. А за первую половину 2023 года заключили контракты на поставку 15,8 миллиона тонн.

Отмечается, что на долю Евросоюза и Китая в общей сложности пришлось около 40 процентов объема контрактов на поставку американского СПГ, которые заключили в период с 2021 года по конец июня 2023 года.

Ранее глава компании TotalEnergies Патрик Пуянне признал, что страны Евросоюза (ЕС) продолжают покупать СПГ из России вопреки давлению США. По словам бизнесмена, концерн заключил 20-летний контракт на импорт российского газа, поэтому европейским странам все равно придется заплатить за поставки. В 2022 году 15 миллионов тонн газа из России обеспечили шестую часть от общей потребности ЕС в СПГ.

Что думаешь? Оцени!
    Юлия Мискевич
    Обсудить
    Последние новости

    Медведев раскрыл число подписывающих контракт с ВС России в день

    В Toyota задумали вдвое удешевить свои аккумуляторы

    Медведев назвал нынешнее время жестким

    В Нидерландах школьникам ограничат использование мобильного телефона

    «Црвена Звезда» обыграла «Зенит» в рамках «Кубок PARI Премьер»

    В Испании рассказали о возможном решении Турции насчет Швеции

    В США предупредили о негативных последствиях контрнаступления ВСУ

    Оценено влияние СВО на экспорт газа из США

    Политик похвастался сексом с сотнями женщин и отказался уходить в отставку

    Раскрыты опасные последствия увлечения необычными сексуальными практиками

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости