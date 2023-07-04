Оценено влияние СВО на экспорт газа из США

FT: спецоперация на Украине привела к росту спроса на газ из США в Китае и ЕС

После начала специальной военной операции на Украине (СВО) спрос европейских и китайских энергетических компаний на газ из США резко вырос. Об этом пишет Financial Times.

По данным газеты, в 2021 году общий объем контрактов китайских и европейских компаний на поставки сжиженного природного газа (СПГ) из США составил около 13 миллионов тонн в год. В прошлом году этот показатель увеличился почти вчетверо — до 51,2 миллиона тонн. А за первую половину 2023 года заключили контракты на поставку 15,8 миллиона тонн.

Отмечается, что на долю Евросоюза и Китая в общей сложности пришлось около 40 процентов объема контрактов на поставку американского СПГ, которые заключили в период с 2021 года по конец июня 2023 года.

Ранее глава компании TotalEnergies Патрик Пуянне признал, что страны Евросоюза (ЕС) продолжают покупать СПГ из России вопреки давлению США. По словам бизнесмена, концерн заключил 20-летний контракт на импорт российского газа, поэтому европейским странам все равно придется заплатить за поставки. В 2022 году 15 миллионов тонн газа из России обеспечили шестую часть от общей потребности ЕС в СПГ.