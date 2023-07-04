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18:29, 4 июля 2023Среда обитания

Россиянка захотела утеплить квартиру и попала под суд

Жительница Кемеровской области захотела утеплить квартиру и попала под суд

Фото: РИА Новости

Жительница города Мариинска Кемеровской области захотела утеплить квартиру и самовольно переоборудовала систему отопления. На это пожаловались соседи, и женщина попала под суд, пишет портал ProKuzbass.ru.

Владелица квартиры на втором этаже неоднократно жаловалась в управляющую компанию на холод дома, однако коммунальщики никак не отреагировали на просьбы решить проблему. Тогда россиянка самостоятельно поставила в квартире трубы для отопления большего диаметра.

Перемены заметил сосед снизу, у которого понизилась температура воздуха внутри помещений. Мужчина также обратился в управляющую компанию. Специалисты осмотрели дом и выяснили, что проблема — в переоборудовании системы отопления и замене труб на неправильные. Собственница квартиры на втором этаже предложила мужчине тоже поменять оборудование, но тот отказался и подал на нее в суд.

Россиянка не смогла доказать, что проведенный ею ремонт был законным — суд встал на сторону ее соседа и обязал женщину восстановить систему за свой счет. Помимо этого, жительница Мариинска теперь должна выплатить 35,5 тысячи рублей за расходы на экспертизу.

Ранее россиянин попытался тайно продать чужую квартиру и попал под суд. Речь идет о жилье в Зеленоградском округе Москвы, которое захотел реализовать 30-летний мужчина за спиной своей новой знакомой. Злоумышленник убедил женщину, что ему грозит незаконный арест, и за деньги удастся избежать наказания.

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    Нина Ташевская
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