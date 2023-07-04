Истребители ВКС России сбили самолет Су-25 и вертолет Ми-8 воздушных сил Украины

Истребители ВКС России сбили штурмовик Су-25 и вертолет Ми-8 воздушных сил Украины

Истребители Воздушно-космических сил (ВКС) России сбили за прошедшие сутки штурмовик Су-25 и вертолет Ми-8 воздушных сил Украины. Об этом сообщили журналистам в Министерстве обороны России.

Отмечается, что оба украинских летательных аппарата были сбиты на территории Донецкой народной республики (ДНР) — самолет Су-25 в районе населенного пункта Григоровка, вертолет Ми-8 в районе Новогродовки.

Также 4 июля в Министерстве обороны России сообщили, что за минувшие сутки российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили в зоне специальной военной операции (СВО) два украинских самолета.

Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов рассказал, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) атакуют «в лоб» российские позиции на васильевском направлении в Запорожской области. По его словам, противник в количестве одной роты наступает в районе населенного пункта Жеребянки. «Идёт стрелковый бой. Активно работают миномёты», — написал Рогов.