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14:12, 4 июля 2023Россия

Российские средства ПВО сбили два украинских самолета в зоне СВО

Минобороны России сообщило о сбитии средствами ПВО двух украинских самолетов Су-25

Фото: РИА Новости

За минувшие сутки российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили в зоне специальной военной операции (СВО) два украинских самолета. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Штурмовики Су-25 были уничтожены в районе населенных пунктов Георгиевка Донецкой народной республики и Орехов Запорожской области, уточнил представитель военного ведомства.

Еще один Су-25, а также вертолет Ми-8 были сбиты истребительной авиацией Воздушно-космических сил (ВКС) России.

Также Минобороны сообщило, что за прошедшие сутки Вооруженные силы Украины (ВСУ) девять раз пытались атаковать на донецком направлении. Все попытки наступления были отбиты военнослужащими «Южной» группировки российских войск.

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    Алан Босиков
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