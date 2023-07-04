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14:05, 4 июля 2023Бывший СССР

В Запорожской области рассказали об атаках ВСУ «в лоб»

Рогов рассказал об атаках ВСУ «в лоб» на васильевском направлении в Запорожской области

Фото: Alex Babenko / AP

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атакуют «в лоб» российские позиции на васильевском направлении в Запорожской области. Об этом сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в своем Telegram-канале.

По его словам, украинские боевики в количестве одной роты наступают в районе населенного пункта Жеребянки. «Идёт стрелковый бой. Активно работают миномёты», — написал Рогов.

Ранее врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что по приблизительным подсчетам ВСУ потеряли более 20 тысяч бойцов с начала контрнаступления на запорожском направлении.

2 июля Рогов заявил, что украинские войска начали активное наступление на ореховском направлении и уже подошли к первой линии обороны Российской армии. По его словам, противник ведет штурмовые действия в районе Работино.

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    Алевтина Запольская
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