В Запорожской области рассказали об атаках ВСУ «в лоб»

Рогов рассказал об атаках ВСУ «в лоб» на васильевском направлении в Запорожской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атакуют «в лоб» российские позиции на васильевском направлении в Запорожской области. Об этом сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в своем Telegram-канале.

По его словам, украинские боевики в количестве одной роты наступают в районе населенного пункта Жеребянки. «Идёт стрелковый бой. Активно работают миномёты», — написал Рогов.

Ранее врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что по приблизительным подсчетам ВСУ потеряли более 20 тысяч бойцов с начала контрнаступления на запорожском направлении.

2 июля Рогов заявил, что украинские войска начали активное наступление на ореховском направлении и уже подошли к первой линии обороны Российской армии. По его словам, противник ведет штурмовые действия в районе Работино.