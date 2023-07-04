Росавиация сообщила о возобновлении работы аэропорта Внуково

Московский аэропорт Внуково возобновил работу после временных ограничений, введенных по техническим причинам и не зависящим от воздушной гавани. Об этом сообщается в Telegram-канале Росавиации.

«С 08:00 мск 4 июля аэропорт Внуково возобновил работу», — уточняется в сообщении.

Ограничения на взлет и посадку самолетов были введены 4 июля с 05:10 и действовали до 08:00. Всего на запасные аэродромы ушло шесть рейсов: три — в Шереметьево, еще три — в Домодедово. Другие аэропорты столичного региона работали в штатном режиме. «Все аэропортовые службы и авиадиспетчеры органов обслуживания воздушного движения осуществляют работу без особенностей», — добавили в Росавиации.

Ранее стало известно, что утром 4 июля в Подмосковье сбили несколько беспилотников. Мэр столицы Сергей Собянин подтвердил, что атаки были отражены силами ПВО, а все обнаруженные БПЛА были ликвидированы.