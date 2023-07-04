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09:31, 4 июля 2023Мир

В Британии допустили вступление Украины в НАТО «без обычной волокиты»

Глава МИД Британии Клеверли допустил вступление Украины в НАТО «без обычной волокиты»
Джеймс Клеверли

Джеймс Клеверли. Фото: Henry Nicholls / Reuters

Украина может вступить в НАТО «без обычной волокиты», допустил глава МИД Великобритании Джеймс Клеверли. Его слова приводит La Repubblica.

«Я считаю, что Украина может сделать [присоединиться к альянсу] без обычной волокиты, как это произошло со Швецией и Финляндией», — сказал он, добавив, что не знает предполагаемые сроки вступления.

Глава ведомства также отметил, что армия в Киеве теперь имеет опыт поставок вооружений и обучения по стандартам НАТО. Кроме того, Клеверли прокомментировал попытки Святого престола урегулировать конфликт, но подчеркнул, что основой для переговоров может быть только постоянное восстановление суверенитета Украины.

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    Виктория Кондратьева
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