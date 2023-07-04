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16:34, 4 июля 2023Россия

Участвовавший в СВО вагнеровец умер после избиения на улице

В Свердловской области умер избитый на улице вагнеровец, вернувшийся из зоны СВО

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

В Свердловской области, не приходя в сознание, умер избитый на улице сотрудник ЧВК «Вагнер». Об этом сообщает сетевое издание «Е1.РУ. Екатеринбург онлайн».

Мужчина впал в кому после драки, причиной которой стал конфликт с одним из местных жителей.

Смерть участвовавшего в специальной военной операции (СВО) сотрудника ЧВК изданию подтвердила его мать. «Он умер в больнице», — сказала она.

Вернувшегося из зоны боевых действий мужчину госпитализировали в июне. От сильного удара по голове у него образовалась гематома, для удаления которой потребовалось вскрыть черепную коробку. После проведенной ему операции медики не могли дать однозначный ответ на вопрос, выживет ли пациент.

2 июля суд избрал меру пресечению мужчине, подозреваемому в нанесении травм сотруднику ЧВК. Им оказался местный боксер. Россиянина отправили под домашний арест, на момент рассмотрения ходатайства органы предварительного расследования квалифицировали его действия как умышленное причинение тяжкого вреда здоровью (статья 111 УК России).

Ранее в Пензенской области вернувшийся из СВО вагнеровец избил таксиста за Z-символику.

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    Алан Босиков
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