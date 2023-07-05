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11:03, 5 июля 2023Наука и техника

Назван способ предотвратить болезнь Альцгеймера

Frontiers in Neuroscience: силовые тренировки предотвратили развитие болезни Альцгеймера

Фото: Andrew Valdivia / Unsplash

Бразильские ученые из Университета Сан-Паулу назвали способ предотвратить болезнь Альцгеймера или отстрочить появление симптомов с помощью силовых тренировок. Результаты исследования опубликованы в журнале Frontiers in Neuroscience.

В эксперименте авторы рассматривали генетически модифицированных мышей с мутацией, которая накапливала в их мозгу бета-амилоидные бляшки, ассоциируемые с болезнью Альцгеймера. Подопытных специально обучили подниматься по лестнице высотой 110 сантиметров с наклоном 80 градусов и расстоянием между перекладинами два сантиметра. К их хвостам были прикреплены нагрузки, соответствующие 75, 90 и 100 процентам веса их тела. Испытание имитировало определенные виды силовых тренировок людей в фитнес-центрах. Целью специалистов было наблюдение за нейропротекторными процессами животных.

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Спустя четыре недели физических упражнений у испытуемых взяли образцы крови для измерения уровня кортикостерона в плазме крови — гормона, соответствующего кортизолу у людей. Повышение уровня этого гормона происходит в ответ на стресс, также он увеличивает риск развития болезни Альцгеймера.

Исследователи обнаружили, что уровни кортикостерона были нормальными (идентичными животным без признаков деменции) у мышей, которые тренировались. Последующий анализ их мозговой ткани показал уменьшение образования бета-амилоидных бляшек.

Выводы работы подтверждают, что физическая активность может обратить вспять нейропатологические изменения, которые вызывают клинические симптомы болезни Альцгеймера.

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    Елена Апазиди
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