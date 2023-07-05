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20:55, 5 июля 2023Наука и техника

Озвучен способ повысить концентрацию внимания

Пятиминутный перерыв в работе повысил концентрацию внимания

Фото: ConvertKit / Unsplash

Команда ученых из Университета Сиднея озвучила способ повысить внимание. Исследование, опубликованное в журнале Educational and Development Psychologist, показывает, что пятиминутный перерыв в работе эффективнее всего позволяет восстановить концентрацию.

Предыдущие исследования доказали, что прогулка на природе позволяет отдохнуть от сложной задачи. Однако далеко не у всех есть такая возможность. Другие работы выявили, что даже просмотр видеозаписи естественной сцены дает тот же эффект.

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Теперь специалисты проанализировали данные 72 человек, которых попросили выполнить сложный тест по математике в ускоренных условиях, чтобы истощить их внимание. Испытуемые из другой группы (контрольной) так же выполняли задание, но им не давали пяти минут на отдых, они сразу перешли к изучению короткой лекции о том, как мысленно перемножить два двузначных числа. В это время первая группа добровольцев взяла пятиминутный перерыв на отдых с обратным отсчетом на экране компьютера, показывающий, сколько времени перерыва осталось. Третья группа в течение пяти минут смотрела видеозапись прогулки по тропическому лесу от первого лица.

Затем всех испытуемых попросили пройти краткий опрос, который включал в себя вопросы о том, в какой степени они отвлекались во время выполнения работы. В конечном итоге их попросили выполнить тест на решение задач из 20 вопросов, чтобы понять, насколько хорошо они усвоили новый материал.

Исследователи пришли к выводу, что участники из первой группы имели наиболее высокие средние уровни направленного внимания. В тесте на решение задачи как первая, так и третья группа превзошли по результатам контрольную группу. Группа отдыха на природе решила в среднем больше задач, чем группа неструктурированного отдыха (60 процентов против 53 процентов правильных ответов).

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    Елена Апазиди
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