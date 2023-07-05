Озвучен новый фактор риска рака головы и шеи

IJMS: курение и ВПЧ увеливают риск рака головы и шеи

Ученые Института биомедицинских наук Университета Сан-Паулу (ICB-USP) в Бразилии озвучили новый фактор риска рака головы и шеи. Согласно исследованию, опубликованному в International Journal of Molecular Sciences (IJMS), курение в сочетании с инфицированием вирусом папилломы человека (ВПЧ) действуют синергически и повышают вероятность возникновения заболевания.

Предыдущие работы уже показали, что курение и ВПЧ по отдельности могут спровоцировать развитие рака головы и шеи. Однако теперь специалисты доказали, что вместе они еще больше увеличивают вероятность формирования злокачественного новообразования. Рак головы и шеи — это группа видов опухолей полости рта, носа, придаточных пазух носа, миндалин, горла и щитовидной железы.

Авторы рассмотрели на клеточных культурах полости рта, которые были заражены ВПЧ, дополнительное воздействие сигаретного дыма. Оказалось, что уровни SOD2 (биомаркера злокачественности опухоли в полости рта) и повреждения ДНК значительно увеличились по сравнению с контрольной группой, которая не взаимодействовала с табаком.

Второй этап экспериментов подразумевал анализ транскрипций генома из 613 образцов. Исследователям удалось доказать полученные результаты, которые демонстрируют новые аспекты молекулярных механизмов, задействованных в развитии рака головы и шеи. На основе этого могут быть сформированы новые методы профилактики и лечения онкологического заболевания.