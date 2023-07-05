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11:13, 5 июля 2023Бывший СССР

В Китае не поверили словам о сбитом Украиной «Кинжале»

FT: спецпредставитель КНР не поверил, что Patriot перехватил ракету «Кинжал» на Украине

Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

Спецпредставитель КНР по делам Евразийского региона Ли Хуэй не поверил словам о том, что зенитный ракетный комплекс (ЗРК) Patriot смог перехватить российскую гиперзвуковую ракету «Кинжал» на Украине. На это посетовал глава Минобороны республики Алексей Резников, пишет Financial Times (FT).

Речь идет о сообщениях, поступивших из Пентагона в мае. Тогда официальный представитель ведомства Патрик Райдер заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) сбили «Кинжал» с использованием Patriot. Позже источник в Минобороны России сказал, что Киев таким образом пытается выдать желаемое за действительное, так как скорость полета ракеты превышает предельные боевые режимы поставленных Украине ЗРК.

По данным FT, в правдивости информации о сбитом «Кинжале» во время визита в республику усомнился и Ли Хуэй. «Я предложил, что, если есть сомнения, мы готовы предоставить доказательства», — сказал Резников в интервью журналистам. При этом, по его словам, спецпредставитель Китая покинул Киев, не ознакомившись с доказательствами.

О прибытии Ли Хуэя на Украину сообщалось 17 мая. Он посетил республику в рамках европейского турне, в ходе которого обсудил с зарубежными коллегами предложения КНР по урегулированию конфликта на Украине.

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    Варвара Кошечкина
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