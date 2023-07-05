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22:28, 5 июля 2023Силовые структуры

В Чечне возбудили дело о нападении на Немова и Милашину

СК по Чечне доложил Бастрыкину о возбуждении дела по факту нападения на Немова и Милашину

Фото: Crew Against Torture / Reuters

Глава СУ СК по Чеченской республике Виталий Волков доложил главе следственного комитета РФ Александру Бастрыкину о возбуждении уголовного дела по факту нападения на журналистку Елену Милашину и адвоката Александра Немова. Об этом сообщается в Telegram-канале СКР.

Отмечается, что по результатам проверки следователи квалифицировали нападение как умышленное причинение средней и легкой тяжести вреда здоровью. В настоящее время проводится комплекс действий и мероприятий, направленных на установление лиц, причастных к данному преступлению, а также устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал о расследовании обстоятельств происшествия в Грозном.

Группа неизвестных избила Милашину и Немова 4 июля по дороге из аэропорта. После доставления в больницу у обоих пострадавших выявили многочисленные ушибы. Они прибыли в Чечню на оглашение приговора Зареме Мусаевой — жене бывшего судьи Верховного суда республики Сайди Янгулбаева.

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    Марина Совина
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