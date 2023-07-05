В Кремле рассказали о расследовании нападения на журналистку и адвоката в Чечне

Песков о нападении на Милашину и Немова в Чечне: поручения даны, ведется работа

По факту нападения на журналистку Елену Милашину и адвоката Александра Немова в Чечне ведется работа. О расследовании обстоятельств происшествия в Грозном рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, его цитирует РИА Новости.

Соответствующие поручения дал председатель следственного комитета России Александр Бастрыкин, уточнил представитель Кремля. «Давайте просто дождемся. Вся реакция была озвучена, все действия сейчас предпринимаются», – заключил Песков.

Группа неизвестных избила Милашину и Немова 4 июля по дороге из аэропорта. После доставления в больницу у обоих пострадавших выявили многочисленные ушибы. Они прибыли в Чечню на оглашение приговора Зареме Мусаевой — жене бывшего судьи Верховного суда республики Сайди Янгулбаева.

После случившегося в Госдуме призвали провести парламентское расследование инцидента. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил о намерении разобраться с нападением на журналистку и адвоката.