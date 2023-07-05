Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:46, 5 июля 2023Россия

В Кремле рассказали о расследовании нападения на журналистку и адвоката в Чечне

Песков о нападении на Милашину и Немова в Чечне: поручения даны, ведется работа

Фото: Sputnik / Sergey Guneev / Kremlin / Reuters

По факту нападения на журналистку Елену Милашину и адвоката Александра Немова в Чечне ведется работа. О расследовании обстоятельств происшествия в Грозном рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, его цитирует РИА Новости.

Соответствующие поручения дал председатель следственного комитета России Александр Бастрыкин, уточнил представитель Кремля. «Давайте просто дождемся. Вся реакция была озвучена, все действия сейчас предпринимаются», – заключил Песков.

Группа неизвестных избила Милашину и Немова 4 июля по дороге из аэропорта. После доставления в больницу у обоих пострадавших выявили многочисленные ушибы. Они прибыли в Чечню на оглашение приговора Зареме Мусаевой — жене бывшего судьи Верховного суда республики Сайди Янгулбаева.

После случившегося в Госдуме призвали провести парламентское расследование инцидента. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил о намерении разобраться с нападением на журналистку и адвоката.

Что думаешь? Оцени!
    Алан Босиков
    Обсудить
    Последние новости

    Песков не подтвердил факт разговора Путина и Си Цзиньпина про ядерное оружие

    Названа цель отработки ударов НАТО по Москве

    В Кремле не увидели оснований для продления зерновой сделки

    Кремль ответил на вопрос о встрече Путина и Мишустина

    Песков сообщил о международных контактах Путина

    Песков заявил об угрозе диверсии Киева на ЗАЭС с катастрофическими последствиями

    Путин заявил об обнадеживающей ситуации в экономике России

    Европейская страна начала закрывать лазейки в торговле российской нефтью

    В Пакистане пройдут национальные протесты из-за сожжения Корана в Швеции

    В Пентагоне вновь заинтересовались доставкой грузов через космос

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости