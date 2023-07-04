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13:38, 4 июля 2023Россия

В Госдуме призвали провести парламентское расследование после избиения Милашиной

«Новые люди» призвали к парламентскому расследованию после избиения Милашиной в Чечне

Фото: Crew Against Torture / Reuters

Партия «Новые люди» призвала провести парламентское расследование после избиения журналистки Елены Милашиной и адвоката Александра Немова в Чечне. Об этом сообщается в Telegram-канале политической организации.

Представители партии подчеркнули, что реакция главы любого российского региона в подобных случаях должна быть однозначной.

«Срочная помощь пострадавшим и личный контроль за правосудием над каждым, кто позволяет себе такие преступления на территории России. "Новые люди" призывают [главу Чечни] Рамзана Кадырова взять эту ситуацию на личный контроль. Вседозволенность внутри страны не может остаться безнаказанной», — говорится в сообщении партии, представленной в Госдуме.

«Новые люди» настаивают на проведении парламентского расследования с включением в рабочую группу депутатов от Чечни. Они также подчеркнули, что представители республики должны поддержать расследование преступления в кратчайшие сроки.

До этого сенатор Совфеда Андрей Клишас потребовал жесткой реакции на избиение Милашиной и Немова в Грозном.

О нападении стало известно утром во вторник, 4 июля. Неизвестные вооруженные люди в Грозном напали на автомобиль, где находились Милашина и Немов. Они били журналистку и активиста ногами по телу и лицу.

Милашина и Немов приехали в Чечню на оглашение приговора Зареме Мусаевой, жене бывшего судьи Верховного суда республики Сайди Янгулбаева. Мусаеву в январе 2022 года насильно вывезли в Грозный из Нижнего Новгорода как свидетельницу по делу о мошенничестве, а затем обвинили в насилии над представителем власти.

Суд, на который журналистка и правозащитник не попали, приговорил ее к 5,5 года колонии.

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    Анна Щербакова
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