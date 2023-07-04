В Совфеде потребовали жесткой реакции на избиение журналистки Милашиной в Чечне

Сенатор Клишас потребовал жесткой реакции на избиение Милашиной и Немова в Чечне

Председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас потребовал жесткой реакции от правоохранительных органов на избиение журналистки Елены Милашиной и адвоката Александра Немова в Чечне. Его комментарий был опубликован в Telegram-канале.

До этого глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн счел нападения на журналистов преступными и недопустимыми.

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что нападение должно быть тщательно расследовано. Омбудсмен в беседе с «Интерфаксом» отчиталась, что направила обращения в управление Следственного комитета России по Чечне и республиканскую прокуратуру.

Москалькова попросила провести проверки сообщений об избиении в Грозном Милашиной и Немова на предмет возбуждения уголовного дела. По ее словам, экс-сотрудницу «Новой газеты» и адвоката на машине скорой помощи отвезли в Беслан в сопровождении чеченского омбудсмена Мансура Солтаева.

О нападении стало известно утром во вторник, 4 июля. Неизвестные вооруженные люди в Грозном напали на автомобиль, где находились Милашина и Немов. Они били ногами по телу и лицу журналистку и активиста.

Милашина и Немов приехали в Чечню на оглашение приговора Зареме Мусаевой, жене бывшего судьи Верховного суда республики Сайди Янгулбаева. Мусаеву в январе 2022 года насильно вывезли в Грозный из Нижнего Новгорода как свидетельницу по делу о мошенничестве, а затем обвинили в насилии над представителем власти.

Суд, на который журналистка и правозащитник не попали, приговорил ее к 5,5 года колонии.