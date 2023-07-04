Кадыров впервые прокомментировал избиение журналистки и адвоката в Чечне

Кадыров об избиении журналистки и адвоката: даны поручения установить личности нападавших

Глава Чечни Рамзан Кадыров впервые прокомментировал избиение журналистки Елены Милашиной и адвоката Александра Немова в Грозном. Он пообещал разобраться в случившемся. Об этом глава российского региона написал в Telegram.

Глава Чечни дал указание установить личности нападавших. «Органы приступили к работе сразу же после сообщения о произошедшем», — добавил Кадыров.

Во вторник, 4 июля, группа неизвестных заблокировала автомобиль, в котором находились Милашина и Немов. Их избили и подвергли издевательствам, в частности, женщине обрили голову. После поступления в больницу у журналистки и адвоката выявили многочисленные повреждения.

Милашина и Немов прибыли в Чечню на оглашение приговора Зареме Мусаевой — жене бывшего судьи Верховного суда республики Сайди Янгулбаева.

После случившегося в Госдуме призвали провести парламентское расследование. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал избиение активистов случаем, требующим принятия энергичных мер. В самой Чечне нападение на Милашину и Немова охарактеризовали как диверсию. Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил провести проверку.