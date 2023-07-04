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13:43, 4 июля 2023Россия

В Кремле дали оценку нападению на журналистку и адвоката в Чечне

Песков о нападении на журналистку в Чечне: это очень серьезно и требует энергичных мер

Фото: Sergey Guneev / Reuters

Ситуация с избиением журналистки Елены Милашиной и адвоката Александра Немова в Чечне требует энергичных мер реагирования. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, которого цитирует РИА Новости.

«Это очень серьезно», — прокомментировал Песков события в Грозном.

Также в ходе общения с журналистами пресс-секретарь сообщил, что о нападении на Милашину и Немова доложили президенту России Владимиру Путину.

4 июня журналистку и адвоката избили по дороге из аэропорта в столице Чеченской Республики. Милашина и Немов прибыли в Чечню на оглашение приговора Зареме Мусаевой — жене бывшего судьи Верховного суда республики Сайди Янгулбаева.

По словам адвоката, автомобиль, в котором они находились, заблокировали три машины, из которых затем вышли вооруженные люди. В больнице у Милашиной диагностировали переломы пальцев, а также многочисленные ушибы. По предварительным данным, Немов получил ножевое ранение голени.

Ранее в Госдуме заявили о недопустимости нападения на журналистов и активистов. Депутат Евгений Попов пообещал до конца дня направить запрос Генеральному прокурору России Игорю Краснову.

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    Алан Босиков
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