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13:40, 4 июля 2023Россия

Путину доложили о нападении на Милашину и Немова в Чечне

Песков заявил, что Путину доложили о нападении на Милашину и Немова в Чечне

Фото: Crew Against Torture / Reuters

Президенту России Владимиру Путину доложили о нападении на журналистку Елену Милашину и адвоката Александра Немова в Чечне. Об этом сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков, чьи слова приводит РИА Новости.

«Разумеется, президенту доложено. Вы знаете, что сейчас вопросом уже занимается уполномоченный представитель президента по правам человека Москалькова, которая уже обратилась и в следственный комитет республики, и в прокуратуру республики», — пояснил он.

Представитель Кремля добавил, что в ситуации с избиением журналистки и правозащитника требуется проверка, также необходима реализация следственных действий.

О нападении на Милашину и адвоката Александра Немова стало известно во вторник, 4 июля. Их автомобиль атаковали неизвестные по дороге из аэропорта в Грозном. Над журналисткой и активистом издевались, их били ногами по телу и лицу.

Отмечается, что Милашина и Немов приехали в Чечню на оглашение приговора Зареме Мусаевой — супруге бывшего судьи Верховного суда Чечни Сайди Янгулбаева.

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    Никита Абрамов
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