Голикова указала на неспособность властей Хакасии побороть бедность в республике

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова: Хакасия не смогла обеспечить снижения уровня бедности

Заместитель председателя правительства России Татьяна Голикова, выступая в Совете Федерации, заявила, что в Хакасии и еще 8 регионах страны не смогли добиться снижения уровня бедности населения в 2022 году.

«По итогам 2022 года 76 регионов страны смогли обеспечить снижение уровня бедности в соответствии с запланированными значениями. Девять [регионов], к сожалению, не смогли добиться результатов и решить эту проблему. Это республики Хакасия, Ингушетия, Адыгея, Карачаево-Черкесская Республика, Калмыкия, Северная Осетия — Алания, Коми, Оренбургская область, Ненецкий автономный округ», — отметила заместителя главы правительства.

Согласно рейтингу регионов по доходам населения, подготовленному «РИА Новости» по данным Росстата, Хакасия находится на 76-м месте. Доля населения за чертой бедности в 2022 году в республике превысила 18 процентов при среднем показателе по стране 9,8 процентов.