Монумент «Родина-мать» подсветили в цвета флагов США и Украины

Монумент «Родина-мать» в Киеве подсветили в цветах украинского и американского флагов

Монумент «Родина-мать» в Киеве подсветили в цветах украинского и американского флагов. Об этом сообщает Telegram-канал «Политика Страны».

«Таким образом в Киеве, с помощью возведенного во времена СССР памятника, поздравили США с Днем независимости», — говорится в сообщении.

День независимости США празднуется 4 июля. В этот день в 1776 году была принята декларация независимости США, которая провозглашала независимость США от Великобритании.

В июле 2022 года на Украине запустили опрос о дальнейшей судьбе герба СССР на щите монумента «Родина-мать», который находится в Киеве. Опрос предполагал три варианта ответа: оставить все как есть, снять герб или заменить его на тризуб.

Убрать советский герб с памятника предлагали еще в 2020 году, а в мае 2022-го, как сообщалось, власти нашли на это средства.