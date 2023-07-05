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15:05, 5 июля 2023Бывший СССР

Стало известно о задержании гражданина Грузии в Южной Осетии

Служба госбезопасности Грузии сообщила о задержании гражданина страны в Южной Осетии

Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ

Служба госбезопасности Грузии (СГБ) сообщила, что на территории, прилегающей к сели Дисеви в Южной Осетии, был задержан гражданин страны. Об этом говорится в сообщении, распространенном ведомством, пишет ТАСС.

«С момента получения информации об указанном инциденте служба госбезопасности активизировала горячую линию, которой оперирует миссия наблюдателей Евросоюза», — сообщили в спецслужбе.

Об инциденте уже стало известно международным партнерам Грузии и сопредседателям Женевских дискуссий по стабильности и безопасности в Закавказье, отмечают в СГБ.

В августе 2008 году Грузия ввела войска на территорию Южной Осетии, чтобы восстановить контроль над регионом, который провозгласил независимость в 1990-х. Тогдашний президент России Дмитрий Медведев заявил о начале военной спецоперации по принуждению Тбилиси к миру. Через несколько дней стороны согласовали условия перемирия.

По мнению премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили, к конфликту привела безрассудная политика экс-президента страны Михаила Саакашвили.

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    Алиса Реброва
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