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16:18, 5 июля 2023Ценности

Дэвид Бекхэм рассказал о неудачной прическе

Футболист Дэвид Бекхэм рассказал, что сожалеет о косичках на встрече с Нельсоном Манделой

Фото: Ben Radford / Getty Images

Бывший полузащитник сборной Англии Дэвид Бекхэм рассказал о неудачной прическе. Размышлениями на данную тему он поделился с изданием The Sun.

Футболист вспомнил, как в 2003 году подруга его супруги Виктории заплела его волосы в маленькие косички. По словам спортсмена, тогда ему они нравились. На следующий день он отправился в Южную Африку со сборной Англии на матч. После перелета Бекхэм встретился с бывшим президентом ЮАР Нельсоном Манделой.

«На фотографии с Нельсоном Манделой, которая у меня есть, я держу его за руку с заплетенными косичками. Это мое единственное сожаление», — признался знаменитость.

В феврале канадский певец и автор песен Шон Мендес объяснил желание неожиданно сбрить волосы на голове. По словам исполнителя, он решил сделать данную прическу, поскольку ему захотелось подбодрить самого себя. «Мне кажется, каждый человек должен хотя бы раз увидеть, как он выглядит с бритой головой», — заявил артист.

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    Мария Винар
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