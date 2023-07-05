Дерматолог предупредила об опасности некоторых масел при загаре

Онколог Вертиева: на солнце оливковое или персиковое масла могут спровоцировать рак кожи

Некоторые масла на солнце могут спровоцировать рак кожи, предупредила врач-онколог, дерматолог, кандидат медицинских наук Екатерина Вертиева. Об их опасности она рассказала в беседе с «Вечерней Москвой».

По словам Вертиевой, специализированные солнцезащитные средства, в том числе масла для загара, безопасны, однако рак могут спровоцировать природные масла — оливковое, кокосовое, персиковое. «Такие продукты будут притягивать солнечные лучи и увлажнять кожу, но защищать от солнца они не могут. В природных маслах SPF-фактор очень низкий», — рассказала она.

Вертиева объяснила, что масло за счет своих свойств и консистенции фокусирует и притягивает солнечные лучи, а SPF-фильтры защищают кожу от вредного воздействия ультрафиолета. При этом солнцезащитное средство, уточнила дерматолог, нужно применять в соответствии со своим типом кожи. «Есть смешанный и комбинированный, сухой и жирный типы кожи. Людям с последним типом не рекомендуется использовать масло, потому что оно может обострить кожные заболевания», — констатировала она.

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