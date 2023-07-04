Россиянам назвали первые симптомы рака желудка

Онколог Серяков назвал боль в желудке и частую тошноту первыми признаками рака желудка

Рак желудка на ранней стадии, как правило, никак не проявляется, однако о его развитии могут свидетельствовать частая тошнота, боль в желудке и еще ряд признаков. Их россиянам назвал онколог, доктор медицинских наук Александр Серяков в беседе с «Известиями».

Специалист объяснил, что первыми симптомами некоторых видов онкологических заболеваний желудка могут быть рвота, желудочные кровотечения и тошнота. При их возникновении необходимо срочно пройти обследование и начать лечение, так как помимо рака эти признаки могут свидетельствовать о развитии ряда других опасных для жизни патологий.

Также, как отметил Серяков, насторожить должны постоянные боли и тяжесть в желудке.

По мере роста таких образований могут появиться жалобы на чувство раннего насыщения, чувство тяжести после приема небольшого количества пищи, снижение массы тела, снижение аппетита, изменение вкусовых предпочтений Александр Серяков онколог, доктор медицинских наук

Кроме того, по словам Серякова, при раке желудка на начальной стадии люди часто испытывают ощущение затруднения прохождения еды по пищеводу, которые усиливаются после употребления мяса и твердой пищи.

Ранее нутрициологи Ольга Баян и Ольга Гончаренко, а также онколог-химиотерапевт Арина Косулина оценили риск развития рака из-за популярного подсластителя аспартам. Они подтвердили, что этот сахарозаменитель может быть опасен для здоровья.

