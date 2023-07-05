Российские военные нанесли удар по дислокациям «Кракена» и «Грузинского легиона»

Минобороны: военные РФ нанесли удар по местам дислокации «Кракена» и «Грузинского легиона»

Российские военнослужащие на соледаро-артемовском и александро-калиновском направлениях нанесли удар по местам дислокации батальона «Кракен» и «Грузинского легиона». Об этом заявил ТАСС начальник группировки войск «Юг» Вадим Астафьев.

По сведениям, предоставленным Астафьевым, огневому поражению подверглись пункт временной дислокации, район сосредоточения резервов 54-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) неподалеку от населенных пунктов Дылеевка и Белая Гора.

Также артиллерийскими подразделениями был поражен пункт дислокации наемников «Грузинского легиона» в Константиновке, склад боеприпасов противника в населенном пункте Веселое и пять единиц автомобильной техники ВСУ в Северске и Ласточкино, пояснил начальник группировки войск «Юг».

Помимо этого артиллерия российской группировки в ходе контрбатарейной борьбы уничтожила боевую технику украинской стороны: самоходные установки «Акация» в Николаевке и «Пион» в районе Маркова, пушку «Мста-Б» в поселке Острое и 120-миллиметровый миномет около Старомихайловки, заметил Астафьев.

4 июля Минобороны отчиталось об отражении девяти атак ВСУ на донецком направлении.

Тогда же российским военным удалось уничтожить две боевые машины пехоты, девять автомобилей, два пикапа, самоходную артиллерийскую установку «Акация», гаубицы «Мста-Б» и Д-30, а также самоходную артиллерийскую установку «Krab», которая произведена в Польше.