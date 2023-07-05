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04:26, 5 июля 2023Ценности

Популярная модель показала фигуру в откровенном наряде

Австралийская модель Габриэль Эпштейн показала подтянутую фигуру в черном корсете

Кадр: @gabbyepstein

Популярная австралийская модель Габриэль Эпштейн показала подтянутую фигуру в откровенном наряде во время съемки. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

На размещенных кадрах 29-летняя манекенщица предстала в черном кружевном комплекте, состоящем из корсета и трусов на низкой посадке. Помимо этого, она примерила чулки и туфли-лодочки на высоком каблуке в цвет наряду. Свой образ Эпштейн дополнила крупными локонами на светлых волосах и макияжем в нейтральных оттенках. От аксессуаров женщина решила отказаться.

Модель также примерила черный бюстгальтер и трусы с принтом, демонстрируя кубики пресса в области живота и пышную грудь.

В июне бездомную бывшую модель Лони Уиллисон заметили роющейся в мусорном баке на улицах Лос-Анджелеса, США. Папарацци запечатлели 40-летнюю экс-супругу звезды сериала «Спасатели Малибу» Джереми Джексона в разноцветной футболке, грязных джинсах, длинной жилетке цвета хаки, а также в черных носках и шлепанцах.

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    Екатерина Ештокина
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