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17:57, 29 июня 2023Ценности

Бездомную бывшую модель заметили роющейся в мусорном баке

Папарацци запечатлели роющуюся в мусорном баке бывшую американскую модель Лони Уиллисон

Кадр: X17onlineVideo / YouTube

Бывшую модель Лони Уиллисон заметили роющейся в мусорном баке на улицах Лос-Анджелеса, США. Соответствующие снимки публикует издание PageSix.

Папарацци запечатлели 40-летнюю экс-супругу звезды сериала «Спасатели Малибу» Джереми Джексона в разноцветной футболке, грязных джинсах, длинной жилетке цвета хаки, а также в черных носках и шлепанцах. При этом бездомная женщина собрала волосы, спрятав их под бейсболку. Кроме того, на ее руки были надеты многочисленные браслеты, бусы и чокер.

Среди прочено на кадрах видно, что на лице Уиллсон присутствуют морщины, покраснения и раны. На одном из размещенных фото героиня материала достала из мусорного контейнера апельсин.

Известно, что в 2016 году у бывшей манекенщицы случился нервный срыв. Пристрастие к наркотикам и алкоголю, а также неудачная попытка отправиться в реабилитационный центр привели к тому, что она потеряла свое имущество и оказалась на улице.

В ноябре 2022 года бывшая модель Ульрика Йонссон рассказала о страхе смотреть на себя в зеркало из-за старения. Она отметила, что стареть оказалось «не так весело, как она надеялась».

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    Екатерина Ештокина
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