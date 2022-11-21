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19:59, 21 ноября 2022Забота о себе

Бывшая модель рассказала о страхе смотреть на себя в зеркало из-за старения

Бывшая модель Ульрика Йонссон призналась в растущей из-за старения неуверенности в себе

Фото: May James / Reuters

Телеведущая и бывшая модель Ульрика Йонссон рассказала, что стала бояться смотреть на свое отражение в зеркале, потому что ей сложно принять изменения, происходящие с ее лицом из-за старения. В растущей из-за возраста неуверенности в себе она призналась изданию Mirror.

Как отметила 55-летняя Йонссон, стареть оказалось «не так весело, как она надеялась». С каждым прожитым годом ее страх старения и, соответственно, неуверенность в себе становятся все сильнее. Из-за этого она старается как можно реже разглядывать свое лицо — ее удручает, что оно осунулось, и некогда эффектная внешность поблекла.

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«Все, что я вижу, это как мое лицо сжимается и уменьшается — за исключением волос на моих подбородках. А их у меня много», — добавила модель. По ее словам, в юности она тоже бывала недовольна своей внешностью, но могла все легко и быстро исправить при помощи небольшого количества румян. Теперь же, чтобы замаскировать все возрастные изменения при помощи макияжа, требуется не меньше часа.

Ранее Ульрика Йонссон из зависти обругала знаменитостей старше 50 лет с подтянутыми фигурами. Поводом для негативных эмоций журналистки и бывшей модели стало видео, на котором запечатлена звезда «Друзей» Дженнифер Энистон во время пробежки.

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Наталья Обрядина
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