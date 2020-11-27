Журналистка из зависти обругала идеальные тела звезд старше 50 лет

Британская журналистка, телеведущая Ульрика Йонссон (Ulrika Jonsson) из зависти обругала знаменитостей старше 50 лет с подтянутыми фигурами. Ее слова приводит The Sun.

53-летняя журналистка призналась, что, увидев 51-летнюю актрису Дженнифер Энистон во время пробежки по парку, испытала грусть и раздражение. «А теперь поймите: женщина всего на два года моложе меня, но ее тело лучше, чем у меня в мои 27 лет. Она стройная, мускулистая, но женственная, и на ней нет целлюлита, сморщенности и других признаков старения. Дженнифер выглядела идеально», — высказалась Йонсон.

Кроме того, она отметила, что новые откровенные фотографии певицы Дженнифер Лопес стали для нее «ударом ниже пояса», поскольку звезда выглядела «божественно». На кадрах 51-летняя знаменитость позировала топлес, демонстрируя спортивное тело с разных ракурсов.

«Я считаю, что эта торговля совершенством наносит реальный ущерб. Как мама четверых детей, двое из которых молодые девушки 16 и 20 лет, меня очень беспокоит, какой эффект подобные изображения оказывают на их самооценку. К примеру, я не использую фильтры и большую часть времени выгляжу старше своих 53 лет. Однако другие знаменитости должны помнить, что вместе с влиятельностью появляется и ответственность. Создание нереалистичных картинок приносит много вреда, и этому необходимо положить конец», — объяснила журналистка.

В июле Ульрика Йонссон возгордилась постаревшим от загара лицом. По ее словам, пользователи сети часто критикуют ее за чрезмерную любовь к солнцу, которая привела ее к преждевременному старению, однако журналистка заявила о том, что ее это не беспокоит. Так, Йонссон опубликовала фото, на котором она запечатлена без макияжа, с мокрыми волосами, демонстрируя загар и морщины.