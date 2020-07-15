Неделю не мывшая голову журналистка возгордилась постаревшим от загара лицом

Британская журналистка, телеведущая Ульрика Йонссон (Ulrika Jonsson) рассказала о своей зависимости от загара и заявила, что гордится своим состарившимся лицом. Соответствующий материал появился на сайте издания Daily Mail.

Свою статью знаменитость начала с описания селфи, которое она опубликовала в своем Instagram-аккаунте в воскресенье, 12 июля. На фото она запечатлена без макияжа, с мокрыми волосами, демонстрируя загар и морщины. В посте она упомянула, что не мыла голову неделю.

«Я уверена, что глаза многих будут обращены на мой темный загар. Люди сказали бы, что это старит меня, что моя кожа повреждена солнцем, а не поцелована им; что у меня гораздо больше морщин, чем у других женщин моего возраста», — отметила 52-летняя Йонссон.

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Журналистка объяснила, что пользователи сети часто критикуют ее за чрезмерную любовь к солнцу, которая привела ее к преждевременному старению, однако заявила о том, что ее это не беспокоит. «На самом деле, когда я смотрю на эту фотографию, я испытываю только гордость. И это потому, что я вижу женщину, которая проводит много времени на свежем воздухе, занимаясь тем, что делает ее по-настоящему счастливой. Правда в том, что я очень рада, что эта женщина — я», — добавила она.

По словам британки, ультрафиолет повышает уровень серотонина, который помогает бороться с тревогой и депрессией. При этом Йонссон отмечает, что «нельзя отрицать риск возникновения рака, связанный с чрезмерным пребыванием на солнце», поэтому она пользуется солнцезащитными кремами.

В июне Ульрика Йонссон рассказала о своей зависимости от загара. По словам журналистки, она привыкла регулярно загорать, несмотря на то, что частое нахождение под ультрафиолетовыми лучами наносит вред здоровью. Кроме того, Йонссон заявила о готовности умереть от солнца.

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