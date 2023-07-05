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15:57, 5 июля 2023Бывший СССР

На Украине подтвердили удары по Чонгарскому мосту ракетами Storm Shadow

Украинский генерал Громов подтвердил удары ВСУ ракетами Storm Shadow по Чонгарскому мосту

Фото: РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) наносили удары по Чонгарскому мосту ракетами Storm Shadow. Эту информацию подтвердил заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба Вооруженных сил Украины (ВСУ) Алексей Громов в интервью агентству «Укринформ».

Он заявил, что Storm Shadow могут поражать военные объекты противника на расстоянии до 250 километров. «Свидетельством эффективности крылатых ракет данного класса является повреждение мостов через Сиваш близ Чонгара», — сказал он.

Ранее председатель правительства Херсонской области Андрей Алексеенко сообщил, что Чонгарский мост, соединяющий Республику Крым и Херсонскую область, был отремонтирован и открыт.

22 июня появилась информация о нанесении удара по мосту со стороны Украины. Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что в результате происшествия никто не пострадал.

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    Алевтина Запольская
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