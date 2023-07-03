Разрушенный мост между Крымом и Херсонской областью открыли после ремонта

Чонгарский мост между Крымом и Херсонской областью открыли после ремонта

Чонгарский мост, соединяющий Республику Крым и Херсонскую область, открыли после ремонта. Об этом сообщил председатель правительства Херсонской области Андрей Алексеенко в своем Telegram-канале.

Алексеенко напомнил, что транспортное сообщение между российскими регионами было нарушено 22 июня из-за удара Вооруженных сил Украины (ВСУ). «Самый короткий и удобный транспортный коридор, где проходит недавно отремонтированный участок федеральной трассы, работает в прежнем режиме», — сообщил глава правительства Херсонской области.

Алексеенко поблагодарил строителей за быструю и качественную работу. Он также выразил признательность Министерству строительства «за огромную поддержку и организацию работ».

Ранее стало известно, что пробка у Крымского моста, которая образовалась со стороны Темрюкского района Кубани, выросла до 13 километров. По информации оперштаба Краснодарского края, водителям и пассажирам раздают питьевую воду — за сутки нуждающиеся получили более пяти тонн воды.