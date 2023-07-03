Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
12:57, 3 июля 2023Среда обитания

Разрушенный мост между Крымом и Херсонской областью открыли после ремонта

Чонгарский мост между Крымом и Херсонской областью открыли после ремонта

Фото: Slanapotam / Shutterstock / Fotodom

Чонгарский мост, соединяющий Республику Крым и Херсонскую область, открыли после ремонта. Об этом сообщил председатель правительства Херсонской области Андрей Алексеенко в своем Telegram-канале.

Алексеенко напомнил, что транспортное сообщение между российскими регионами было нарушено 22 июня из-за удара Вооруженных сил Украины (ВСУ). «Самый короткий и удобный транспортный коридор, где проходит недавно отремонтированный участок федеральной трассы, работает в прежнем режиме», — сообщил глава правительства Херсонской области.

Алексеенко поблагодарил строителей за быструю и качественную работу. Он также выразил признательность Министерству строительства «за огромную поддержку и организацию работ».

Ранее стало известно, что пробка у Крымского моста, которая образовалась со стороны Темрюкского района Кубани, выросла до 13 километров. По информации оперштаба Краснодарского края, водителям и пассажирам раздают питьевую воду — за сутки нуждающиеся получили более пяти тонн воды.

Что думаешь? Оцени!
    Полина Кислицына
    Обсудить
    Последние новости

    Шойгу впервые высказался о мятеже

    В Кремле заявили об отсутствии надежды на выполнение зерновой сделки

    В Италии указали на угрозу распространения беспорядков по всей Европе

    Шойгу назвал число перехваченных в июне снарядов РСЗО HIMARS

    В США предложили способ обмена Гершковича на подозреваемых в шпионаже россиян

    Шойгу назвал причину провала мятежа Пригожина

    На Украине признали недостойное поведение военных

    В аэропортах Москвы произошла массовая задержка и отмена рейсов

    Шойгу заявил о снижении наступательного потенциала ВСУ

    Шойгу порассуждал о достижении ВСУ своих целей

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости